S Sport, Digitürk platformundan ayrıldığını açıkladı

S Sport'un resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan açıklamada ilk olarak "Türkiye'de spor yayıncılığına farklı bir vizyon getiren, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yayıncısı S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir" bilgisi verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması nedeniyle 4 Eylül 2020, saat 18:00 itibari ile S Sport kanalının Digitürk platformundaki yayını durdurulmuştur."

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