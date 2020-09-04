Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, bugün sabah saatlerinde Ankarada tutuklanarak cezaevine kondu. Belediye Başkanı Aydının seçim öncesi ticaret yaptığı Ankarada 7 yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrası tutuklandığı öğrenildi.

Başkan Aydının Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.