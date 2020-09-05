Bakan Koca: Salgından etkilenen aile hekimleri ve çalışanlarının maaşından kesinti olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınından etkilendikleri için görev yapamayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını açıkladı.

Koca, ayrıca bu gruptaki sağlık çalışanlarına Kovid-19 hasta takibine göre üç ay süreyle ek ödeme verileceğini duyurdu.

Meslek örgütleri bir süredir, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının Kovid-19'a yakalanmaları halinde maaşlarından kesinti yapılması uygulamasına son verilmesi yönünde çağrılar yapıyordu.

Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2020

​Konu, son olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Koca'nın görüşmesinde de gündeme geldi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, Perşembe günkü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimlerin rapor aldıklarında maaşlarında kesinti yapılması konusunun en kısa zamanda halledileceğini öğrendiklerini söylemiş ve bunu "çok sevindirici bir haber" olarak nitelendirmişti.