'Hangimiz daha çok seviyor' tartışması cinayetle bitti

Konya'da uyuşturucu madde kullandıktan sonra 2 çocukluk arkadaşı arasında 'Hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı. Çıkan kavgada Naim Kaçın, arkadaşı Yunus Emre Özsan'ı tüfekle vurarak öldürdü.

DHA'nın aktardığı habere göre olay, 4 Eylül'de merkez Karatay ilçesi, Elmacı mahallesi, Karaman caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre gezdikleri otomobilde uyuşturucu madde kullanan çocukluk arkadaşları 23 yaşındaki Yunus Emre Özsan ve Naim Kaçın arasında 'Hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı.

Özsan, Kaçın'a 'Beni çok sevdiğini ispatla’ dedi. Bunun üzerine otomobilde bulunan tüfeği alan Kaçın, tüfeği Özsan'a doğrultarak ateş etti. Özsan, baş ve göğüs bölgesinden, o sırada yoldan geçmekte olan Sabri Z. ise sırtından vurularak yaralandı.

Kaçın, yerde hareketsiz yatan arkadaşını hayata döndürebilmek için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Daha sonra çevredekilere ambulansı aramalarını söyleyen Kaçın, olay yerine gelen ambulansın siren seslerini duyması üzerine kaçtı.

'Böyle olmasını istemezdim, pişmanım'

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Özsan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabri Z.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kaçın'ı suç aleti tüfekle birlikte Merkez Karatay ilçesindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Kaçın emniyetteki sorgusunda, "Yunus Emre benim samimi arkadaşım. Kullandığımız uyuşturucu maddenin etkisi ile araç içerisinde kavga ettik. Bunun üzerine tüfekle ateş ettim. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Kaçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.