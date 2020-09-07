Kayıt
14:21 07 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Sahillerdeki mangal yasağı konusunda netiz, hiç pişman değilim

    © Fotoğraf : İBB
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 238
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/19/1042720441_0:45:1200:720_1200x675_80_0_0_e9913ff7bd4d0dd21fa7b116ef9019d9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009071042793248-imamoglu-sahillerdeki-mangal-yasagi-konusunda-netiz-hic-pisman-degilim/

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahillerin mangala kapatılmasıyla ilgili olarak “Mangala ait alanlarımız da var. Onları da duyurduk zaten. İnsanlar, mangal zevkini oralarda yapabilirler. Ama bu tür alanları kesinlikle mangal dışı alanlar olarak belirledik. Bu konuda hiç pişman değilim” dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar meydanı ve sahilinde başlanacak projelerle ilgili inceleme gezisi gerçekleştirdi. İmamoğlu’na inceleme gezisinde Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti.

    Yapılacak düzenlemelerle Avcılar meydanını yayalaştırmayı ve halkla, çevredeki üniversiteleri buluşturmayı amaçladıklarını belirten İmamoğlu, “Büyükşehir olarak; İstanbul’daki her ilçede meydanlaşan, yeşil alanları yüksek, insanların birbirini görüp, konuşabildiği alanların oluşması konusunda bir kararlılığımız var. Aşağıdaki belediye binasından başlayan, Marmara Caddesi ve bu meydan, inşallah metromuzla, fünikülerle veya diğer unsurlarla buluşan bir mantıkta Avcılar’ın yıldızı da bu iş olacak. O yönüyle bu yıldız işlerimize 2021’de çok önem vermek istiyoruz. Avcılar için de şu anda o yıldızın içindeyiz aslında” dedi.

    İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Hançerli de, “Bugün buraya gelmeniz çok kıymetli. Önemli ölçüde yol alındı. İnşallah 2021’de kazmayı vurabilecek durumda oluruz” diye konuştu.

    Kentsel dönüşüm sorusuna yanıt

    İmamoğlu, inceleme bölgesinde bulunan bir vatandaşın, “Avcılar’daki kentsel dönüşüm çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    “Başkan’ımız çok yoğun çalışıyor. Biz de takip ediyoruz. Hem kentsel dönüşüm hem de bir yandan yapı tespitleri… Her iki yönüyle ortak bir mücadele veriliyor ama tabii ki bir yandan da sonuç alınması için, özel sektörün de teşvik edilmesi gerekiyor. O noktada da yine ortak çalışıyoruz Avcılar Belediyesi’yle, finans sektörüyle buluşması ve bu konuda uygun kredilerin olgunlaşması için. Avcılar’a çok yönlü bakıyoruz. Depremin Avcılar için ne kadar tehditkar olduğunun farkındayız. Bir yönüyle yine planlama konusunda Yeşilkent bizim için önemli bir mahalle. Ona da ayrı bir detayla asılacağız. Planlama noktasında ilçe belediyesiyle müşterek çalışacağız. Çok sorun birikti Avcılar’da, özellikle Büyükşehir’le senkronize çalışamama boyutlu. Bunu aşmak için de inşallah hızlı hareket edeceğiz.”

    'Bunu ben test ettim'

    İmamoğlu, Hançerli’nin, “Mangal, buradan kalktı” sözlerine, “Mangalı yasakladık zaten. Yok, artık. Netiz o konuda” yanıtını verdi.

    İmamoğlu, “Ben size bir şey diyeyim mi? Mesela istatistik yapalım; şuraya 100 bin insan geldi değil mi? İnanın mangaldan faydalanan 10 bini geçmez. Yüzde 10’udur; ama yüzde 90 da acayip rahatsız edilir. Bunu ben test ettim, kendi 5 yıllık deneyimimde. Mangala ait alanlarımız da var. Onları da duyurduk zaten. İnsanlar, mangal zevkini oralarda yapabilirler. Ama bu tür alanları kesinlikle mangal dışı alanlar olarak belirledik. Bu konuda hiç pişman değilim. Böylesi bir sahilin, ağaçlanmış, büyütülmüş bir sahilin revizyonu, buraya en az 2-3 kat ivme sağlar. Onun için, değerli bir alan diye gezdik" diye konuştu. 

    Etiketler:
    Yasak, alan, pişman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mangal, Sahil, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Hayvanların avranışı kategorisinde övgüye layık görülen fotoğrafçı Varun Thakkar'ın Breed The Red çalışması
    Nature inFocus 2020 Doğa Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
    Karikatür
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3 hafta sonra yeniden Lübnan’ı ziyaret etti
    İnfografik
    AK-12 saldırı tüfeği
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet