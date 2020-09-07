Yavaş: Bu sabah beni karşılayan koruma 1 saat sonra korona çıktı

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarında artan vaka artışına dikkat çeken Yavaş, "Belediye koronavirüsten kırılıyor. Bu sabah beni karşılayan koruma 1 saat sonra korona çıktı" dedi.
Yavaş: Belediye koronavirüsten kırılıyor. Bu sabah beni karşılayan koruma 1 saat sonra korona çıktı https://t.co/mocgzZA3YT pic.twitter.com/qyVBSa1djn— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 7, 2020
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