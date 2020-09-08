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    Avukatlık, dava, hukuk

    Resmi Gazete'de yayımlandı: KHK'lılar artık avukatlık yapabilecek

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    Türkiye
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    Anayasa Mahkemesi'nin KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen kişilerin avukatlık yapabilmesinin önünü açan kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, KHK nedeniyle avukatlık yapamayan ya da stajını tamamlayamayan kişiler için emsal niteliği taşıyor.

    Anayasa Mahkemesi (AYM), Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen kişilerin avukatlık yapmalarının engellenmesinin hak ihlali olduğuna karar vermişti. AYM’nin bu yönde aldığı iki karar bugün Resmi Gazete’de yayımladı.

    Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, kararın ardından KHK’larla ihraç edilenler artık avukatlık mesleği yapabilecek, bu nedenle stajı yarım kalanlar da stajlarını tamamlayıp Türkiye Barolar Birliği'ne ruhsat başvurusunda bulunabilecek.

    Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ihraç edilen Cenk Yiğiter, kararın ardından avukatlık stajını tamamlamak için Ankara Barosu'na başvuruda bulundu. Baronun yönetim kurulu başvuruyu kabul ederse Yiğiter avukatlık stajına kaldığı yerden devam edecek ve ruhsat alabilmek için Barolar Birliği’nin onayı beklenecek.

    'KHK ile meslekten ihraç edilenlerin avukatlık yapamaması Anayasa'ya aykırıydı'

    Yiğiter, AYM'nin kararı için şunları söyledi: "Bu durum başından beri hak ihlaliydi. KHK ile meslekten ihraç edilenlerin avukatlık yapamaması Anayasa’ya aykırıydı. Aynı zamanda bu durum daha önce Danıştay’ın verdiği kararlara da aykırıydı. Danıştay’ın daha gönce bir avukat için, avukatlık her ne kadar bir kamu görevlisi olarak bilinse de avukatlığın bir kamu görevi olmayacağına dair net kararı vardı. Kamu görevi olmayacağına dair net kararı var. Danıştay, ‘Kamu görevlisi rejime bağlı değildir’ demişti. Bu kadar açık kararı olmasına rağmen alt dereceler idari mahkemeler gayet siyasi biçimde kamu hizmetinden çıkarılan kişiler için avukatlık mesleği yapamaz dediler. Bu kararlar maalesef bölge idari mahkemelerinde kesinleşti. Benim bildiğim tüm Türkiye’de bir mahkemede sadece bir üye azınlık şerhi düştü. Diğer bütün kararlar oy birliğiyle alındı”

    'Soruşturmalar devam ettiği için yüzlerce insan avukat olamıyor'

    Avukat Benan Molu, kararın bağlayıcı olduğunun altını çizerek, "Karar Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı için de bağlayıcı. AYM’nin karar verdiği bu iki kişi yeniden yargılanma için talepte bulundu ve yeniden baroya başvuru yaptı. Bir KHK’lı 'ben avukat olmak istiyorum' dedikten sonra Adalet Bakanlığı ve barolar bunu almak zorunda. Örneğin Cenk Yiğiter bu kararı örnek gösterip bir ruhsat ya da staj başvurusunda başvurabilir. Herkesin durumu farklı olduğu için somut değerlendirme yapılabilir. Yüzlerce insan soruşturma ve kovuşturmaları devam ettiği için avukat olamıyor. Soruşturma neden açıldı buna bakarak barolar ve barolar birliğinin bir değerlendirme yapması gerekir" dedi.

    Etiketler:
    Danıştay, Adalet Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cenk Yiğiter, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Resmi Gazete, Avukat, ihraç, KHK, Anayasa Mahkemesi
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