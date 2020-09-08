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    İstanbul Üniversitesi

    İstanbul'da 2 üniversite uzaktan eğitim kararı aldı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009081042803822-istanbul-universitesinde-egitimler-uzaktan-yapilacak/

    Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı.

    ODTÜ
    © AA /
    ODTÜ Rektörlüğü'nden uzaktan eğitim kararı
    İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversite senatosunda Kovid-19 Küresel Salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Ağustos 2020 tarihli "Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama Metni" ile "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi"nde yer alan ilkeler de göz önünde bulundurularak çok yönlü bir şekilde değerlendirildiği belirtildi. 

    Bu çerçevede ulusal ve uluslararası öğrencilerin sayısı, hareketliliği, yurt ve barınma olanakları, kent içi ve dışı ulaşım faaliyetleri gibi kritik etkenlerin ayrı ayrı gündem konusu haline getirildiği ifade edilen açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, bir taraftan küresel salgın ve bulaş riskinin öte yandan da bu bulaşın en aza indirilmesine yönelik faaliyetlerin artarak devam ettiği Türkiye'de, yayılımın azaltılmasına katkıda bulunmak ve öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak adına 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılına ilişkin şu karaların alındığı kaydedildi: 

    " Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkanlarla yapılmasının haricinde üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılması kararlaştırılmıştır. 

    Öğrenci sayının çokluğu göz önünde bulundurularak tezsiz yüksek lisans programlarının dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürülmesine, küresel salgın kapsamında gerekli önlemlerin alınabilmesi durumuna göre tezli yüksek lisans ve doktora programlarının yüz yüze eğitimle sürdürülebilmesine karar verilmiştir. 

    Dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak olan dersler, hem akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde senkron (çevrim içi, canlı ders) hem de asenkron (İÜÖYS'ye yüklenecek olan sekiz içerik türündeki öğretim materyali) yöntemleriyle yapılacaktır."

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni dönemde eğitimin uzaktan yapılmasına karar verdi. Kara, Rektör Handan İnci alınan kararı Twitter hesabından şöyle duyurdu:

    “Sevgili öğrenciler, Senato kararı şu anda kesinleşmiştir. Buna göre:

    1. Üniversitemizde güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alınmıştır.

    2. Uygulamalı derslerde eğitimin niteliğinden ödün vermeden sürecin nasıl planlanacağı konusunda kurum içindeki görüşmelerimiz devam etmektedir.

    3. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim için alt yapı hazırlığını tamamlamıştır. Kurum için özelleştirilmiş yeni yazılımlarla bütün teorik dersler çevrimiçi (senkron) olarak yürütülecektir.

    4. Bu süreci mümkün olduğu kadar verimli geçirebilmemiz için, sorunlarınızı ilgili bitimlere doğrudan aktarabilmeniz amacıyla bir Talep Yönetim Sistemi açılacaktır.”

    Etiketler:
    Uzaktan eğitim, Yüz yüze eğitim, Üniversite, Okul, Eğitim, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs testi, Koronavirüs, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi
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