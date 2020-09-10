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    Soylu: Görevden alınan kaymakamlarla ilgili eksik ve yanlış bilgi ile yapılan yorumların tamamı yalandır

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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden uzaklaştırılan kaymakamlara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bu kişiler hakkında yürütülen işlemleri sıralayan Soylu, "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili eksik ve yanlış bilgi ile yapılan yorumların tamamı yalandır" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde görevden uzaklaştırılan kaymakamlar hakkında yapılan haberlere ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. 'Bu işlemin, bir süredir gündemde tutulmaya çalışılan saçma iddialara dayanak yapılmaya çalışıldığını' ifade eden Soylu, "Hem eksik ve yanlış bilgiyle hem de maksatlı olarak yapılan bu yorumların tamamı yalandır. Yapılan bu işlemin de buna delil olacak hiçbir tarafı yoktur" dedi.

    "Kısa bir süre önce 4 Eylül'de 58 mülki idare amiri açığa alındı, 31'i kaymakam. Devletin istihbarat birimlerinin FETÖ'ye yönelik olarak devam eden operasyonları ve soruşturmaları var. Bazen bize isimler geliyor, biz de dosyasına bakar; bu kişileri önce açığa alırız, sonrasında mahkeme bir karar verir" bilgisini veren Soylu, şöyle devam etti:

    • "İdari soruşturma da yürütülür. Son kararımızda açığa alınan kişiler arasında ilk kez açığa alınanlar olduğu gibi, daha önce haklarında göreve iade edilmiş kişiler olduğu gibi, idari ve adli soruşturmaları kapatılanlar gibi burada da 58 kişiyle ilgili bu tip değerlendirmeler oldu. Bu kişilerin hepsi benim bildiğim kadarıyla 2008-2009-2012 belki 2013'te yani hesap ettiğimiz gibi 8 ile 12 yıllık kaymakamlardır.
    • Soruşturma açılmış, mahkeme beraat kararı vermiş, siz de herhangi bir eksiklik görmemişseniz, yerine iade edersiniz. Ama sonra kişinin hakkında yeni bir delil bulunmuş. Ne yapmamız lazım? Tedbir almayacak mıyız? Bundan yaklaşık 1.5 ay önce 15 kaymakamımızın kimini açığa aldık, kimini de pasif göreve aldık.

    'Bu süreçlerde kendilerine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım'

    • Nasıl bir süreçten geçtiğimizi hep birlikte biliyoruz. 15 Temmuz'u bizim unutmamız mümkün değildir. Burada tekrar söylüyorum. 15 Temmuz'u kim unutarak işlem yapıyorsa o haindir. Bu dinamik bir süreçtir. Bu süreçlerde kendilerine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım. Biz gereğini yapıyoruz, titizlikle yapıyoruz. Ama anlamak istemiyorlar. Çünkü gözlerini hırs bürümüş. FETÖ ile mücadele ediyoruz, FETÖ'cüler saldırıyor, Odatv saldırıyor, Cumhuriyet gazetesi, Birgün gazetesi saldırıyor. Ana muhalefet sözcüleri saldırıyor.
    • Bu kaymakamların hiçbiri göreve yeni getirilmedi. Türkiye'de FETÖ soruşturmalarını iki kurum yapar, birisi emniyet birisi de yargıdır. Burayı sulandırmak, bu soruşturmaları akamete uğratmak, bu kurumları ayrı ayrı zayıflatmak için ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Saldırının temel sebebi de esasen burada aramak lazım. Ve size bu noktada kurum içinden de bir bilgiyi paylaşmak isterim. Hala açıkta bulunanların sayısı 2 bin 945. Aynı şekilde bugün, emniyet teşkilatımızın o gün toplam mevcudu 273 bin kişiydi. Bunun içerisinde sivilleri de vardı. Bugüne kadar emniyetten FETÖ iltisakıyla ihraç edilen kişi sayısı ise 30 bin 580.
    • İçişleri Bakanlığı'na geldiğim gün şöyle bir rakam vardı elimde, 21 bin 500 civarında emniyet müdürü var, 14 bini ihraç. Yani 3'te 2'si ihraç."

    'Cumhuriyet gazetesinde yazan berduşa sesleniyorum, ben senin gibi birinin adamı değilim, milletin adamıyım'

    Soylu, devamında bu sayıları neden verdiğine de açıklık getirdi. Adını anmadan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun İçişleri Bakanlığı ile ilgili olarak kaleme aldığı ve "Verilen istatistiki bilgilere göre FETÖ’nün TSK’dan sonra en kritik örgütlenmeyi gerçekleştirdiği bakanlıkta ayıklanan FETÖ mensubu oranı yüzde 3 buçuktu" ifadesine yer verdiği yazısını eleştiren Soylu, şunları kaydetti:

    Etiketler:
    berduş, Barış Terkoğlu, Oda Tv, Cumhuriyet gazetesi, Görevden alma, Soruşturma, ihraç, FETÖ, kaymakam, Yalanlama, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu
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