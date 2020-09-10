Demirtaş'ın avukatından Abdülkadir Selvi'ye yanıt: Çok komik

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi’nin bugün yayınlanan, “Demirtaş planının arkasında ne var?” başlıklı yazısına Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman’dan yanıt geldi.

Yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş arasında bir süredir medya üzerinden yaşanan diyaloğu ele alan Selvi, Demirtaş’ın, “Bir sabah Başak ile Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim” sözlerine Akşener’in verdiği, “Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız” diye karşılık vermesini “bir kurguyu bozdu” diye değerlendirdi. Akşener’in HDP sorulduğunda da “PKK’nın yanında konumlandırıyorum” dediğini belirten Selvi, söz ettiği ‘kurgu’yu şöyle anlattı:

“Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çevresinde yer alan bir grup, Selahattin Demirtaş’ın siyasi denkleme girmesi için bir çaba içine girdi. Bunda Ali Babacan’ın partisinin tutmamasının etkisi var mı bilmiyorum ama yeni plan şu: Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasını önlemek. Böylece muhalefet bloku olarak Erdoğan’ın karşısına tek aday çıkarmak.

Demirtaş’ı parlatmaya çalışıyorlar onu anlıyorum da bunu milliyetçi Meral Akşener üzerinden niye yapıyorlar onu anlamış değilim.”

Demirtaş'ın avukatı Karaman'dan yanıt

Gazete Duvar'ın haberine göre Abdülkadir Selvi’nin bu iddialarına Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman sosyal medyadan yanıt verdi. “Selvi Demirtaş’ın, siyasi denklemde, hatta o denklemin en kritik yerlerinden birinde olduğunu bilmiyor mu?” diye soran Karaman şunları yazdı:

“Abdülkadir Selvi, “Abdullah Gül’ün çevresinde yer alan bir grup, Selahattin Demirtaş’ın siyasi denkleme girmesi için bir çaba içine girdi” diye yazmış. Demirtaş siyasi denkleme girecekmiş, bunu da başkaları sağlayacakmış. Çok komik! Demirtaş’ın, siyasi denklemde, hatta o denklemin en kritik yerlerinden birinde olduğunu Abdülkadir Selvi gerçekten bilmiyor mu? Zaten Demirtaş siyasi denklemin en önemli aktörü olduğu için hakkında bu kadar yalan, bu kadar karalama üretilmiyor mu? İşte tam da bu amaçla Abdülkadir Selvi, 6-8 Ekim olaylarının Demirtaş’ın çağrısıyla başladığı yalanını da tekrarlamış. ‘Cezaevinin kısıtlı koşullarında olduğu için Demirtaş’la ilgili dikkatli ifadeler kullanmaya çalışıyorum’ diyerek de kendince kibar davranmış!”

2- Demirtaş'ın, siyasi denklemde, hatta o denklemin en kritik yerlerinden birinde olduğunu Abdülkadir Selvi gerçekten bilmiyor mu?



Zaten Demirtaş siyasi denklemin en önemli aktörü olduğu için hakkında bu kadar yalan, bu kadar karalama üretilmiyor mu? — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) September 10, 2020

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