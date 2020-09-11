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    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: Evde izolasyonu ihlal edenler, pansiyon ve yurtlara yerleştirilecek

    © AFP 2020 / ADEM ALTAN
    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Genelgeye göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

    İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişiler için harekete geçti. Bakanlık, 'Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon' konulu genelge gönderdi.

    Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu ifade edildi. Daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle; izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği ifade edildi.

    Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalındığı ifade edildi.

    Genelgede ayrıca İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiklerinin anlaşıldığına dikkat çekildi. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72. maddesinde yer alan 'hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler' ile ilgili hükmü kapsamında, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

    Buna göre;

    1- İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt/pansiyon gibi yerler belirlenecek.

    2- İlgili Bakanlıklarca valiliklere tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacak:

    - Yurt veya pansiyonların yönetimi Vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacak.

    - Valiler tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak, bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanacak.

    - Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak.

    - Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından giderilecek.

    - Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli Valiliklerce görevlendirilecek.

    - Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

    - Yurt ve pansiyonların güvenliği mülki idare amiri gözetiminde 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilecek.

    3- Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler; valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacak. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valiliklerce karşılanacak.

    4- Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler;

    - Haklarında ilgi Genelgelerimiz çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.

    - Ayrıca Valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak. Vali/Kaymakamlarca söz konusu esaslar çerçevesinde gerekli kararlar Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

    Etiketler:
    Genelge, yurt, pansiyon, Karantina, Sosyal izolasyon, izolasyon, İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs
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