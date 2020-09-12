AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül askeri darbesiyle ilgili olarak "Her darbe 'vatana ihanet'tir. Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle ilgili olarak paylaşımda bulundu. "Her darbe 'vatana ihanet'tir. Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir" diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Bu ihanetin son hamlesi 15 Temmuz’da millet iradesine çarparak paramparça oldu. Tüm darbeciler tarihimizin karanlık kişilikleri olarak millet vicdanında ebediyen mahkum oldu. Adalet hükmünü verdi, veriyor. Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacaklar. Darbecilik, millete düşmanlıktır! Milli iradeye silah çeken milletin düşmanıdır."

Bu ihanetin son hamlesi #15Temmuz’da millet iradesine çarparak paramparça oldu. Tüm darbeciler tarihimizin karanlık kişilikleri olarak millet vicdanında ebediyyen mahkum oldu. Adalet hükmünü verdi, veriyor. Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacaklar. #12Eylül — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 12, 2020

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