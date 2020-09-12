Adana'daki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi

Adana'da 9 Eylül'den beri devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Yangın alanı kapalı bir havza olduğundan ekiplerimizce etrafı çevrilmiş olup yanan alanın artmaması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Adana’nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül’de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havanın kararması nedeniyle dün ara verilen yangına havadan müdahaleye günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Öğle saatlerine kadar devam eden havadan söndürme çalışmalarına, yangın yöresinde türbülans oluşması üzerine bir süre ara verildi.

Durumun düzelmesi üzerine devam eden havadan söndürme çalışmasına, havanın kararması üzerine yarına kadar ara verilirken ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangınla ilgili yazılı açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın bölgesine 1 uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personel sevk edildiğini aktardı.

Karacabey, açıklamasında "Havadan ve karadan müdahale edilerek yangının üç tarafı kontrol altına alındı. Yangının bir ucu derin ve kayalık olan kanyon tarafına ilerledi. Burada da kanyonun bir tarafı tamamen kayalık diğer tarafı ise ormanlık alan. Ormanlık alana yangının sirayet etmemesi için havadan ve karadan mücadele edilerek burada cephe oluşturularak kontrol etme çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Karacabey, söz konusu alandaki yangının can ve mal tehdidi oluşturmadığını belirterek, "Arazinin taşlık, kayalık, sarp olması ve yol bulunmaması nedeniyle yangının kontrol altına alınması zaman alacak. Yangın alanı kapalı bir havza olduğundan ekiplerimizce etrafı çevrilmiş olup yanan alanın artmaması, can ve mal kaybı riski ve ormanlık alanın zarar görmemesi için çalışmalarımız devam ediyor" bilgisini paylaştı.