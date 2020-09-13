Bakan Koca'dan sosyal medyada yer alan bir ölüm raporuna ilişkin açıklama: Rapor doğru, değerlendirme yanlış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilin sosyal medya hesabından bir vatandaşa ait paylaştığı ölüm raporuna ilişkin, "Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza U073 COVID-19 olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş." ifadesini kullandı.