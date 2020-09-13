Gece yarısı korkutan yangın: 500 dönüm anız alev alev yandı

Akşam saatlerinde Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Çavuşköy mahallesi kırsalındaki biçilmiş buğday ve ayçiçeği tarlaları ile dere çatağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı.

İtfaiye ve Çavuşköylü çiftçilerin çabası sonucu kontrol altına alınan yangında 500 dönüm anız ile dere çatağındaki ağaçlık alan küle döndü.