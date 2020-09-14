Son bir yılda bireysel kredi kullananların sayısı 2.1 milyon kişi arttı

Son bir yılda bireysel kredi borçlularının sayısı 2.1 milyon kişi artarken, bireysel kredi borçları da 527 milyar TL’den 769.2 milyar TL’ye yükseldi.

Koronavirüs salgınıyla kamu bankalarının sağladığı düşük faizli kredilerin ardından kredi kullanım oranları arttı.

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi müşterilerinin sayısı 2019 Temmuz’da 31.3 milyon kişi iken, 2020 Temmuz’da 33.4 milyon kişiye yükseldi.

Son bir yılda ihtiyaç kredisi kullananların sayısında yüzde 200’ü aşan artış dikkat çekti. Buna göre, ilk defa ihtiyaç kredisi kullanan tüketicilerin sayısı 2019 Temmuz’da 105 bin kişiyken, 2020 Temmuz’da 392 bin kişiye ulaştı. Aynı dönem aralığında bankalara olan ihtiyaç kredisi borçları da 220.9 milyar TL’den 365.8 milyar TL’ye yükseldi.

TBB Risk Merkezi’nin 2020 Temmuz’a ilişkin açıkladığı son verilerde dikkat çeken bazı detaylar şöyle:

- 2019 Temmuz’da ilk kez konut kredisi kullanan 10 bin tüketici varken, bu sayı 2020 Temmuz’da 100 bin kişiye yükseldi.

- Son bir yılda konut kredisi borcu 185.1 milyar TL’den 269.7 milyar TL’ye çıktı.

- 2020 Temmuz’da 74 bin kişi ilk defa kredi kartı kullandı. 61 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

- Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 43 artarak 792 milyar TL’ye ulaştı. Bireysel kredilerin yüzde 47’sini ihtiyaç kredileri, yüzde 34’ünü konut kredileri, yüzde 16’sını kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.

- 2020 Temmuz ayı itibarıyla İstanbul’da 234 milyar TL, Ankara’da 78 milyar TL ve İzmir’de 54 milyar TL tutarında bireysel kredi borcu bulunuyor. Temmuz 2019 dönemi itibarıyla İstanbul’da 180 milyar TL, Ankara’da 53 milyar TL ve İzmir’de 37 milyar TL tutarında bireysel kredi borcu bulunuyordu.

- Hakkari, yüzde 95 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu.