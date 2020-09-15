Ordulu temizlik işçileri, topladıkları çöplerle vatandaşa seslendi: 'Atma daa'

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce hafta sonu Bahçeler Mahallesi’ndeki piknik alanlarında temizlik işlemi yapıldı. Yapılan çalışmayla 200 torba çöp toplandı. Çöpleri gelişi güzel etrafa atan ve toplamadan giden vatandaşlara tepki göstermek isteyen temizlik işçileri, 200 torba çöp poşetiyle ‘Atma daa’ yazdı.

'Lütfen etrafımızı temiz tutalım'

İnsanların çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini ifade eden işçilerden Turgay Özyurt, "Herkes yaşadığı çevreye sahip çıkmalı, bu ağaçlar, bu yeşillik, bu dereler hepimizin. Bu çevrede 2 günde 200 torba çöp topladık. Herkesin temizlik kurallarına uygun davranmasını istiyoruz. İnsanlar çöpünü poşetleyip, en yakın çöp kovasına atsın. Bu doğa harikası yerleri temiz bırakmalarını istiyoruz. Doğayı kirletmek demek sağlığımızı tehlikeye atmak demektir. İnsanlarımız piknik yaptıktan sonra çevresini çok pis bırakıyorlar ama aynı yere tekrar piknik için geldiklerinde pis görünce rahatsız oluyorlar. Ağaçları sevelim, yeşillik alanlarımızı sevelim, ırmaklarımızı kirletmeyelim, doğaya sahip çıkalım, etrafımızı temiz tutalım" dedi.