Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu bir araya geldi: 'İttifak diye bir konu gündeme gelmedi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ile gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında "İttifak diye bir konu gündeme gelmedi, hayırlı olsun ziyaretiydi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelenek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu.

Davutoğlu, "Bundan sonra da ülkemizin şartları gerektirdiği her anda istişarelere devam etme kararlılığı içindeyiz" mesajını verirken Kılıçdaroğlu da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun odağında bulunduğu 'Atatürk' tartışmalarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Dün bu konuda gerekli açıklama yapıldı. Benim merak ettiğim konu şu Türkiye'de milyonlaca insan çöp konteynerlerinden geçinirken özellikle belli bir medya grubunun bunu çok öne çıkarmasını anlamış değilim. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin ortak değeridir" ifadesini kullandı.

CHP lideri, "İttifak diye bir konu gündeme gelmedi. Bu ziyaret hayırlı olsun ziyaretiydi" dedi. Davutoğlu da görüşmeye ilişkin olarak "Bu ziyaretler ümit ederiz Türk siyasetinde yeni bir çizgi açar. İttifak meselesi ise gündemimizde hiç olmadı. Ümit ederiz ki Türk siyasetinde kutuplaştırıcı ittifak ilişkilerinden çok herkesin herkesle konuşabildiği bir ortam sağlar, bu ziyaretlerin önünü açacağı görüşündeyim" sözlerini kaydetti.

Davutoğlu, "Bundan sonra da ülkemizin şartları gerektirdiği her anda istişarelere devam etme kararlılığı içindeyiz" dedi.