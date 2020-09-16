TCDD açıkladı: Söğütlüçeşme AVM olmayacak

Söğütlüçeşme Tren İstasyonu üzerinde yapılması planlanan projeyle ilgili olarak TCDD Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, projenin alışveriş merkezi (AVM) olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, kurum tarafından projelendirilen ve ruhsat onay süreci devam eden projenin, alışveriş merkezi (AVM) olmadığının altı çizildi. Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre istasyonla Kadıköy'e yeşil alan, yürüyüş yolları, peyzaj ihtiva eden ve şehre değer katacak bir yaşam merkezi kazandırılacağı, bekleme ve dinlenme alanlarıyla da yolcular için güzel bir ortam oluşturulacağı görüşü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Projede tasarlanan ticari alanlar sadece yolcu ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış olup proje ruhu ile uyumlu yeşil alan içinde çözümlenmiştir. Proje ekolojik anlamda Kadıköy'e değer katacak bir eser hüviyetindedir. Söz konusu alan ve özellikle viyadüklerin altında kalan alanların tamamı yeniden düzenlenerek hayata kazandırılacak, vatandaşımız için ferah, güvenli alanlara dönüştürülecektir. Seyahatlerinde demir yolunu tercih eden vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunarken, Kadıköy ve İstanbul'a değer katan örnek bir yaşam merkezini de halkımıza armağan etmiş olacağız.”

Kadıköy Belediyesi itiraz etmişti

Söğütlüçeşme’de bulunan ve Devlet Demir Yolları’na ait yaklaşık 80 bin metre karelik alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen onayla Gar ve AVM olarak planlanmış, ancak Kadıköy Belediyesi’nin itirazıyla proje durdurulmuştu. Kadıköy Belediyesi’nin özellikle sosyal ve görsel medya üzerinden yürüttüğü 'Söğütlüçeşme’de AVM İstemiyoruz' kampanyası, Kadıköylülerden de destek görmüş, çeşitli sivil toplum örgütleri de protesto eylemleri düzenlemişti.