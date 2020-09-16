Yeğenine asit atan enişte, 5 milyon 330 bin lira tazminata mahkum edildi

Ataşehir'de 17 Ekim 2015 tarihinde bir restoranda eşinin yeğeninin yüzüne asit içerikli madde attığı gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan Cihan Araçman'a yönelik açılan tazminat davasının karar duruşması görüldü.

Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı anne Işıl Güven ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan davacı avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Bunun üzerine davalı avukatı söz alarak, "Tazminat hesapları fahiştir. Sigortanın yaptığı ödemelerin mahsup edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 4 milyon 770 bin 379 lira maddi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Araçman'dan tahsili ile Y.K.'ye vekaleten anne Güven'e verilmesine hükmetti. Mahkeme Y.K.'nın manevi tazminatın kabulü ile davacı tarafa 500 bin lira ödemesine karar verirken, anne Güven'e 60 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Öte yandan kararda, Araçman'ın emlak konut yatırım ortaklığı ve şirketlerine müzekkere yazılarak adına kayıtlı gayrimenkullerinde tedbirin devam edeceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Ataşehir’de 17 Ekim 2015 tarihinde bir restoranda eşinin kız kardeşinin 3 yaşındaki oğlu Y.K.'nın yüzüne kimyasal madde döktüğü iddiasıyla yargılanan Araçman, 'kasten yaralama' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Küçük çocuğun ailesi, Araçman hakkında maddi ve manevi tazminat talebiyle Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda, Y.K.’nın hayatı boyunca başka birisinin yardımına muhtaç durumda olduğu ve yüzde 100 iş göremez durumda olduğu, göz kapaklarını açamayan, ağzını da tam açıp kapatamayan Y.K.’nın uyku sorunu yaşadığı ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı belirtilmişti. Araçman’ın Y.K.’ya ödemesi gereken tutar 3 milyon 246 bin 179 TL olarak hesaplanmıştı. Küçük çocuğun eğitim giderleri ve tedavi masrafları için de ayrı bir hesaplamanın yapılması gerektiği kaydedilmişti.