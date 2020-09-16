Yaşlı adamı darp eden Halil Sezai: Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize

Tuzla'da 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp eden sanatçı Halil Sezai, işlerin bu noktaya bir sürecin sonunda geldiğini ve dayanamadığını söyledi. "Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok" diyen Sezai, "Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize" ifadesini kullandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp eden sanatçı Halil Sezai, kendisine yöneltilen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayan Halil Sezai, sözlerine "Olayı şöyle özetleyeyim de siz yine lince devam edin; evet 65 yaşında bir adamla kavga ettim. Kavga ettim diyorum çünkü daha önce defalarca bu abimizin 'Gelin lan'lı tekliflerini reddettim. Güldüm geçtim" diye başladı.

Ardından "İkiz bir villada yan komşumuz oluyor kendileri. Oğlu ile beraber yaşıyorlar" bilgisini veren Halil Sezai, şöyle devam etti:

"Biz yönetmenimiz Aytaç Ağırlar ile beraber orada 6 kişilik bir ekiple YouTube formatı hazırlıyoruz. Yemek talk showu. Konuk alıyor, yemek yapıyor sohbet ediyoruz. Fakat maalesef 5 aydır 1 bölüm bile çekemedik. Maddi zararı geçtim manevi olarak burnunuzdan getirdi . Çünkü bu 65 yaşındaki abimiz yönetmenimiz ile olan husumetinden dolayı bize programı çektirtmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor 5 aydır!

. Çünkü bu 65 yaşındaki abimiz yönetmenimiz ile olan husumetinden dolayı bize programı çektirtmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor 5 aydır! Başardı da zaten sonunda. 5 ay boyunca bu abimiz içip içip ana bacı sülale söverken biz 'Ya sabır' çekmekten başka bir şey yapmadık. İlk zamanlardaki sofra muhabbetlerimizin hatırına... 2 senelik bir komşuluk geçmişi içinde çok yeyip içip muhabbet etmişliğimiz vardır. Arasının bozulduğu yönetmenimiz Aytaç yüzünden sabahtan akşama kadar müzik açan, (evde değilken bile kurduğu düzenekle uzaktan yayın yapıyordu) kafası yerinde değilken ana avrat söven bu 65 yaşında ki abimiz şimdi çıkmış her yerde konuşuyormuş. Varsın konuşsun. Silah göstermelere, bahçeye 30 tane adam yığmaya filan girmiyorum bile.

Çiçekle gittiğim evde sonuç buna dönüştü. Görüntüleri kırpmak kendi küfürlerini hakaretlerini yumruklarını kesmek zaten beni şaşırtmadı. Bunların hepsi dün anlatıldı gerekli mercilere. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok .. Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandır anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için.

.. Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandır anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için. Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin gezeceklerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum. Ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize. Dün ifademi verdim. Daha bir sürü detay var tek tek anlattık. Gerekli adli başvurularımızı yaptık. Savunulacak da bir tarafım da yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Herkesten de özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi ama işte…"

Ne olmuştu?

Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

Halil Sezai dün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç'i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre, polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular'ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği'ne davet etti.

Polis, Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai akşam saatlerinde Kadıköy'deki evinde yakalandı. Halil Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adam konuştu: Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile vurdu. Kelime-i Şehadet getirdim. O sırada 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü https://t.co/a03uNVfken pic.twitter.com/vIKPmVJ74I — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 16, 2020

​Yaşanan olayı Star TV'de anlatan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç, "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" dedi. Meriç, darp edildiği sırada Kelime-i Şehadet getirdiğini belirtti ve "O sırada 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü" ifadesini kullandı.