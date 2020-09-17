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    Cinsel taciz

    Komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunup, valize koymaya çalışmış

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009171042869233-komsusunun-5-yasindaki-cocuguna-cinsel-istismarda-bulunup-valize-koymaya-calismis/

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, A.Y. (34) komşusunun 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. A.Y.'nin küçük kızı boş bir valize koymaya çalıştığı sırada oğlunun geldiği ve çocuğun evine gittiği belirtilirken, hakkında ilk duruşmaya kadar ev hapsi cezası verildi.

    Olay, dün Darıca'da meydana geldi. İddiaya göre A.Y. apartmandaki alt katında oturan komşusunun kızı A.E.'yi evine alıp, cinsel istismarda bulundu. A.E. ailesine durumu anlattı. Ailenin polise giderek, şikâyetçi olması üzerine A.Y. gözaltına alındı. Uzman pedagog, A.E. ile görüştü. A.E. pedagogla olan görüşmesinde, A.Y.'nin boş valiz getirip, kendisini içine soktuğunu, bu sırada zilin çaldığını, kapının açılmasının ardından gelen kişinin A.Y.'nin oğlu olduğunu, korkudan ağladığını, eve gitmek istediğini söylemesine rağmen, A.Y.'nin oğlunu kastederek, "O şimdi gider, ben seni sonra evine bırakırım" dediğini, ancak kendisinin daha çok ağlaması üzerine evine gönderildiğini ve olayı ailesine anlattığını söyledi.

    Fatih Nurullah Şağban
    © AA /
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    Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.

    'Çocuğumu alıkoyarak soymuş, valize koymuş'

    A.E.'nin babası T.E., istismara uğradığı belirtilen kızının A.Y.'nin küçük çocuğuyla bahçede oyun oynadığını, bir süre sonra A.Y.'nin çocuğunun çantasını almak için birlikte yukarıya çıktıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

    ''Çantayı almak için yukarıya çıktıklarında, A.Y. kendi çocuğunu tek başına geri göndermiş ve kızıma da içerdeki odalarda oyuncakları bulmasını istemiş. Daha sonra ise çocuğumu alıkoyarak üstünü soyup getirdiği boş valize koymuş. Çocuğum eve gitmek istediğini söyleyince de bırakmayıp kapıyı kilitlemiş. Bir süre sonra da kendi çocuğu gelip zile basmış, kapıyı açan A.Y., kendi çocuğuna kızımı kastederek, 'Sen git aşağıya o gelir' demiş. Bu sırada benim çocuğum açık kapıdan kaçarak, annesine, 'Anne sana ayıp bir şey söyleyeceğim' dedikten sonra olayı anlatmış. Benim eşim ise A.Y.'nin eşine konuyu anlatmasının ardından, aşağıya çağrılan A.Y., konuyla ilgili olarak böyle bir şey yapmadığını isterlerse Kur-an’a el basacağını söylemiş. Ama çocuğumuz bize her şeyi anlattı. Elbiselerinin çıkarıldığını, valize konulduğunu, eteğinin çıkarıldığını her şeyi söyledi."

    T.E., A.Y.'nin olayın yaşandığı gün kendisini 3 defa aradığını belirterek, "Bu şahıs olayın yaşandığı gün beni telefonla 3 defa aradı, yok efendim interneti bitmişmiş, yok kartı bloke olmuşmuş, 'Sen evde misin?' diye sorduğunda kendisine işte olduğumu söyledim, meğer olay aynı saatte olmuş. Demek ki beni kontrol ediyormuş. Biz polise gidip şikayette bulunduk" diye konuştu.

    Etiketler:
    çocuklara yönelik cinsel istismar, Cinsel istismar, Kocaeli
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