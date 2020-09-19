Emine Erdoğan'dan 'gastronomi kitabı'

Sağlıklı, geleneksel ve atıksız tariflerle, kültür kodlarımızı da içinde barındıracak bu eser, öncelikli olarak Türkçe ve İngilizce, daha sonra ise, farklı dillerde yayımlanacak.

Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz.