AK Parti İlçe Başkanlığı'ndan kampanya: 'Üye olun, Külliye'de 1 gün geçirme fırsatı yakalayın'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde AK Parti teşkilatı üye sayısını artırmak için ilginç bir yöntem seçti.
Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın aktardığına göre AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından yerel basına verilen ilanlarda ilçe halkı partiye üye olmaya davet edilirken, "Üye olun, Külliye'de 1 gün geçirme fırsatı yakalayın" vaadi veriliyor.
İlanda kimlerin üye olabileceği hakkında bilgiler yer alırken verilen bağlantıdan ön üyelik kaydı yapma imkanı da sağlandı.
🔹AK Parti İlçe Başkanlığından Üyelik İlanı: Üye Olun Külliye’de 1 Gün Geçirme Fırsatını Yakalayın— Biz10 TV (@Biz10TV) September 20, 2020
Rize Çayeli’nde AK Parti İlçe Başkanlığı, üye sayısını artırmak için yerel basına verilen ilanlarda, “Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatını yakalayın” vaadinde bulundu pic.twitter.com/wFiEUsU2mb
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