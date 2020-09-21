Ankara'da 'hasta yakınlarından' sağlıkçılara silahlı saldırı

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine 'hasta yakınları' hastane acilindeki sağlık çalışanlarına saldırdı.

Çalışanların kendilerini bir bölüme kapattığı ve kapıyı tutmaya çalıştığı görülürken o anlarda kapının zorlandığı ve dışarıdan bağırışların geldiği kameralara yansıdı.

Bir süre devam eden saldırıya karşı sağlık çalışanları kendi kendilerini korurken, daha sonra olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte sağlıkçıların bulundukları alandan çıkabildiği belirtildi.

Ankara Keçiören acil serviste silahlı saldırı sonrası sağlık çalışanları barikat kurmuş :( pic.twitter.com/44ktOEsS7K — S. Sinan Kocaoglu (@sinankocaoglu) September 21, 2020

​'Siyasetçiler hekimleri hedef göstermekten vazgeçmeli'

Görüntülerle ilgili açıklamada bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Canları pahasına salgınla mücadele eden hekimleri hedef gösterirseniz, ortaya böyle görüntüler çıkar. İktidar, aklını başına almalı ve toplum nezdinde sağlıkçıların itibarını yükseltecek bir tutum sergilemelidir. Siyasetçiler, hekimleri hedef göstermekten vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.