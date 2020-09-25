Koca: Son bir haftadır alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı."

Sağlık Bakanı Koca, Samsun'da yaptığı açıklamada, son bir haftadır alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızının kontrol altına alındığını söyledi.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu.

- Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı.