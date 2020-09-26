Kur’an kursunda çocuğa şiddet kamerada: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'soruşturma başlatıldı' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan bir Kur'an kursunda meydana gelen şiddet olayına dair sosyal medyada görüntü paylaşarak duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş ise konu ile ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan’daki Bedirefendi Kuran kursunda çekildi" diyerek bir çocuğa şiddet uygulandığı görülen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Öztunç "Diyanete bağlı kuran kursunda çocuklarımıza yapılan bu davranışı onaylayan hiçbir hemşerim olamaz. Atatürk’e hakaret eden Diyanet işleri başkanı bunun hesabını sor ve millete bilgi ver" diye yazdı.

Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan’daki Bedirefendi Kuran kursunda çekildi. Diyanete bağlı kuran kursunda çocuklarımıza yapılan bu davranışı onaylayan hiçbir hemşerim olamaz. Atatürk’e hakaret eden Diyanet işleri başkanı bunun hesabını sor ve millete bilgi ver. pic.twitter.com/HHxxgeLjcV — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) September 25, 2020

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Soruşturma başlatılması talimatını verdim

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdiğini bildirerek ''Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım.'' açıklamasını yaptı.

Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 25, 2020

​Elbistan Kaymakamlığı: Görüntüler 15 ve 10 yaşlarındaki iki öğrenciye ait

Elbistan Kaymakamlığı, ilçede müftülüğe bağlı bir Kur'an kursunda çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kursta yatılı olarak kalan 15 ve 10 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğunu bildirdi.

"Müftülüğümüze bağlı Bedirefendi Kur’an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kur'an kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Kaymakamlığın açıklamasının ardından tekrar paylaşımda bulunan CHP Milletvekili Öztunç, ''Paylaştığım bu görüntüler üzerine Elbistan Kaymakamlığı, Kahramanmaraş Valiliğinin talimatı ile bir açıklama yaptı ve 15 yaşındaki bir çocuğun 10 yaşındaki bir çocuğu dövdüğünü iddia etti. Soruşturma hikaye demek ki. Kimi koruyorsunuz. Yarın daha detaylı açıklama yapacağım.'' açıklamasını yaptı.

Paylaştığım bu görüntüler üzerine Elbistan Kaymakamlığı, Kahramanmaraş Valiliğinin talimatı ile bir açıklama yaptı ve 15 yaşındaki bir çocuğun 10 yaşındaki bir çocuğu dövdüğünü iddia etti. Soruşturma hikaye demekki. Kimi koruyorsunuz.Yarın daha detaylı açıklama yapacağım. pic.twitter.com/mPHLza51ea — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) September 25, 2020

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