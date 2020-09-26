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    CHP'li milletvekili Öztunç, 'Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan’daki Bedirefendi Kuran kursunda çekildi' diyerek bir çocuğa kemerle şiddet uygulandığı görüntüleri paylaştı.

    Kur’an kursunda çocuğa şiddet kamerada: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'soruşturma başlatıldı' açıklaması

    © Fotoğraf : Twitter
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan bir Kur'an kursunda meydana gelen şiddet olayına dair sosyal medyada görüntü paylaşarak duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş ise konu ile ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini duyurdu.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan’daki Bedirefendi Kuran kursunda çekildi" diyerek bir çocuğa şiddet uygulandığı görülen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Öztunç "Diyanete bağlı kuran kursunda çocuklarımıza yapılan bu davranışı onaylayan hiçbir hemşerim olamaz. Atatürk’e hakaret eden Diyanet işleri başkanı bunun hesabını sor ve millete bilgi ver" diye yazdı.

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Soruşturma başlatılması talimatını verdim

    Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdiğini bildirerek ''Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım.'' açıklamasını yaptı.

    ​Elbistan Kaymakamlığı: Görüntüler 15 ve 10 yaşlarındaki iki öğrenciye ait

    Elbistan Kaymakamlığı, ilçede müftülüğe bağlı bir Kur'an kursunda çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kursta yatılı olarak kalan 15 ve 10 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğunu bildirdi.

    "Müftülüğümüze bağlı Bedirefendi Kur’an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kur'an kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." 

    Kaymakamlığın açıklamasının ardından tekrar paylaşımda bulunan CHP Milletvekili Öztunç, ''Paylaştığım bu görüntüler üzerine Elbistan Kaymakamlığı, Kahramanmaraş Valiliğinin talimatı ile bir açıklama yaptı ve 15 yaşındaki bir çocuğun 10 yaşındaki bir çocuğu dövdüğünü iddia etti. Soruşturma hikaye demek ki. Kimi koruyorsunuz. Yarın daha detaylı açıklama yapacağım.'' açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı, Elbistan, CHP, Ali Öztunç
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