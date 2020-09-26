Erdoğan: Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir

Bu yatırımların; tekstil, gıda ve ambalaj sektöründe yoğunlaştığını görüyoruz. Bu fabrikalarda 45 bin vatandaşımız doğrudan istihdama kavuştu. Tam kapasiteye geçmesiyle bu fabrikaların Gaziantep'in ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlaması bekleniyor.

İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde ülkemizin ihtiyaç duyduğu şey işte bu motivasyondur. Milletimizle birlikte çalışmaya üretmeye, şehirlerimize ve ülkemize yatırım yapmaya devam ediyoruz.