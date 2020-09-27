CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir PKK mensubunun fotoğrafına yüzünü montajlayarak yayınlayan A Haber'e tepki göstererek, "Sindirmek için yaptığınız her hadsizliğe karşı, size meydan okuyoruz. Cürmünüz kadar yer yakamazsınız. Sarayın muhalefeti sindirmek için psikolojik operasyon aletine dönüştürdüğü medya gruplarından korkmuyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, A Haber'in, kendisini elinde silah ile 'PKK'lı' gibi göstermesini eleştirerek, "Biz bir santim eğilirsek siz Türkiye’ye diz çöktüreceksiniz. Buna izin vermiyoruz. Korkutmak için yaptığınız, sindirmek için yaptığınız her hadsizliğe karşı, size meydan okuyoruz. Cürmünüz kadar yer yakamazsınız. Sarayın muhalefeti sindirmek için psikolojik operasyon aletine dönüştürdüğü medya gruplarından korkmuyoruz" dedi.

CHP'li Özel’den, yüzünü bir PKK mensubunun fotoğrafına montajlayarak yayınlayan A Haber'e tepki: Yaptığınız hadsizliğe karşı, size meydan okuyoruz. Sarayın muhalefeti sindirmek için psikolojik operasyon aletine dönüştürdüğü medya gruplarından korkmuyoruzhttps://t.co/eobVAkCS1C pic.twitter.com/4BvfmlaYKX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 27, 2020

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AKP ve MHP’nin yetkilileri tarafından son derece saldırgan üslupla siyasete alet edilen bu operasyonu eleştiren herkese saldırılıyor. İktidar partisine yakın medya grupları, akıl almaz bir biçimde fotomontaj resimlerle saldırıp, terörle partimizi ve şahsımı ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu küstahlığın, hadsizliğin, terbiyesizliğin hesabı kanun önünde sorulur. Yapılan işin gazetecilik olmadığı, utanç verici bir iş olduğu ortadadır. Bunun adı gazetecilik değil. Bunun hesabı sorulur. Hepsinin gözünün içine baka baka söylüyorum. Bir kelime eksik konuşmayacağız, bir santim eğilmeyeceğiz, bir adım geri gitmeyeceğiz. Biz bir santim eğilirsek siz Türkiye’ye diz çöktüreceksiniz. Buna izin vermiyoruz. Korkutmak için yaptığınız, sindirmek için yaptığınız her hadsizliğe karşı, size meydan okuyoruz. Cürmünüz kadar yer yakamazsınız. Sarayın muhalefeti sindirmek için psikolojik operasyon aletine dönüştürdüğü medya gruplarından korkmuyoruz”