Çapa'da saldırıya uğrayan ve bir gözünü kaybeden sağlık çalışanı taburcu oldu

Yaşadığı şiddet sonrası bir gözünü kaybeden Rıfat Babayiğit, hastaneden taburcu edildi.

Babayiğit, “Bugün 3. günüm. Hastanedeyim. Cuma günü sabah 10 gibi oldu olay. Ben rica ettim yani. Israrla maskesini takmasını söyledim. 'Maskemizi düzgün takalım, evdekilere bir şey bulaşmasın' dedim. Güvenliği çağırdık ama güvenlik gelmeden bana 2-3 kere küfretti zaten. Ben yine sesimi çıkarmadım. 'Normal yani cahildir, gençtir bir şey olmaz' dedim. Muayenesini oldu geri geldi. Geri geldikten sonra 'Bana ters bakıyorsun' dedi. Bakmıyordum gerçekten. Sonra gözüme yumruk attı. Yumruğu atınca gözüm patladı. Sağ olsunlar hemen acile aldılar. Ameliyat ettiler. Bugün de taburcu oluyorum haftaya Cuma yine kontrole geleceğim. Bir ameliyatım daha var. Bakalım ne olacak hekim arkadaşlar nasıl uygun görürse öyle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

'Maskesizleri uyarmaya devam edeceğim'

Sağlığına kavuştuktan sonra maskesiz kişileri uyarmaya devam edeceğinin altını çizen ve şiddetin kendisini yıldırmayacağını söyleyen Babayiğit, “İlk güne biraz daha değil çok daha iyiyim. Şu an görme kaybım hala devam ediyor. Bundan sonra da yolumdan şaşmayacağım. Maskesizleri uyarmaya devam edeceğim. Bu babam da olsa yine uyaracağım. Bir gözümü kaybettim, diye çekinecek değilim. Benim için insanlar önemli. 2 gözüm gitmiş önemi yok. Önemli olan bizim insanlarımız. Bizim vatandaşımız. Kimseye zarar gelmesin. Vatanımız zarar görmesin. Milletimiz zarar görmesin. Hiç korkmuyorum. Herkes birbirini uyarsın. Metrolar olsun, dışarısı olsun, yürüyenler olsun maskeleri düzgün kullanmayı söylesinler. Kimse çekinmesin” ifadelerini kullandı.

'O yumruk hepimizin gözüne atıldı'

Hastane bahçesinde bekleyen çalışma arkadaşları da görme kaybı devam eden Babayiğit’i yalnız bırakmadı. Arkadaşları ‘O yumruk hepimizin gözüne ve kalbine atıldı’, ‘Emeğe saygı şiddete sıfır tolerans’, ‘Artık yeter’ yazılı pankartlarla sağlıkta şiddeti protesto etti.