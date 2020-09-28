TBMM'den ortak Azerbaycan bildirisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan siyasi partiler Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarını ortak bildiri ile kınadı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Bildiride, "Ermenistan saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Ermenistan sadece bölge barışının karşısında olduğunu göstermiştir. Uluslararası camiayı Azerbaycan’ın yanında durmaya çağırıyoruz" denildi.