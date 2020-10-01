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    İYİ Parti Başkanlık Divanı belirlendi

    İYİ Parti Başkanlık Divanı belirlendi

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    Türkiye
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    Meral Akşener'in yeniden Genel Başkan seçildiği ve partinin 50 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) belirlendiği 2. Olağan Kurultayın ardından ilk GİK toplantısı yapıldı.

    Akşener başkanlığında toplanan GİK'te Başkanlık Divanı belirlendi. Divanda, Parti Sözcüsü ve Genel Sekreter hariç 14 olan başkanlık sayısı, Doğa ve Çevre Politikaları, Ortadoğu Politikaları, Eğitim Politikaları ile Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler başkanlıkları ile 18'e çıktı.

    Daha önce Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı ise Hukuk ve Adalet Politikaları ile Seçim İşleri başkanlığı olarak 2'ye ayrıldı. Siyaset Akademisi Başkanlığı ise kaldırıldı.

    Ekonomi profesörü Ümit Özlale, hukukçu Bahadır Erdem, Burak Akburak, Arzu Önşen, Ünzile Yüksel ve Mehmet Tolga Akalın divanda yer alan yeni isimler oldu.

    Yerini koruyan isimler

    MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye üye olan ve GİK'te yer almayan Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanı olurken, Koray Aydın Teşkilat Başkanı, Metin Ergun Yerel Yönetimler Başkanı, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Kadın Politikaları Başkanı, Berna Sukas Gençlik Politikaları Başkanı olarak yerini koruyan isimler oldu.

    Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı Siyasi İşler Başkanı, Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu Ortadoğu Politikaları Başkanı, Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan ise Milli Güvenlik Politikaları Başkanı olarak divanda yer aldı.

    Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı, ekonomi profesörü Ümit Özlale ise Kalkınma Politikaları Başkanı oldu.

    Uğur Poyraz da Genel Sekreter olarak yine divanda yerini korudu.

    Bu arada daha önce partinin tüzüğünde yapılan değişiklikle Genel Başkana, GİK üyesi olmayan 3 parti üyesini Başkanlık Divanı'na atama yetkisi verilmişti. 

    İYİ Parti yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

    -Cihan Paçacı - Siyasi İşler Başkanı

    -Uğur Poyraz - Genel Sekreter

    -Ümit Dikbayır - Mali İşler Başkanı

    -Koray Aydın - Teşkilat Başkanı

    -Bahadır Erdem - Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı

    -Mehmet Tolga Akalın - Seçim İşleri Başkanı 

    -Ahmet Kamil Erozan - Uluslararası Politikalar Başkanı

    -Yavuz Ağıralioğlu -Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı

    -Salim Ensarioğlu - Ortadoğu Politikaları Başkanı

    -Metin Ergun - Yerel Yönetimler Başkanı

    -Erhan Usta - Ekonomi Politikaları Başkanı 

    -Ümit Özlale - Kalkınma Politikaları Başkanı

    -Nuri Okutan - Milli Güvenlik Politikaları Başkanı 

    -Şenol Sunat - Eğitim Politikaları Başkanı

    -Ünzile Yüksel - Toplumsal Politikalar Başkanı 

    -Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - Kadın Politikaları Başkanı

    -Berna Sukas - Gençlik Politikaları Başkanı 

    -Arzu Önşen - Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı 

    -Burak Akburak - STK İlişkileri Başkanı 

    'Liste krizi' bildirisi

    Bu arada, kurultaydaki liste krizine tepki göstererek Meclis'teki oylamaya katılmayan 15 civarı milletvekili, gerekçelerini yayınladıkları bildiriyle kamuoyuna açıkladılar.

    Grup toplantısına katılmayan vekiller bildiride, kurultayda partinin muhatap kılındığı üzücü manipülasyon ve teşkilatların yönetimiyle ilgili kötü uygulamadan duyulan rahatsızlığı ve kaygıları iletmek üzere Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in Akşener'i ziyaret ettiği anımsatıldı.

    "Kurultayda yapılan ve partiye verdiği zarar kamuoyumuzca malum yanlış ve kötü uygulamaların faillerinin partimiz içindeki konumlarının akıbeti hususunda da ciddi endişelerimiz mevcuttur." ifadesini yer alan bildiride, şunlar kaydedildi:

    "Bu kaygılarımızın bir tezahürü olarak bir grup arkadaşımız ile meclis grup toplantımıza katılmamayı uygun gördük. Bazı arkadaşlarımız da meclis grup yöneticilerimizin seçileceği bu toplantıya iştirak ederek görüşlerimizi ifade edeceklerdir.

    Bundan sonra da partimize katkı vermeyi sürdürerek, İYİ Parti'nin sadık mensupları olarak, görevlerimizi özveri ile ifa edeceğiz, gelişmeleri de yakından izleyeceğiz."

    Etiketler:
    Liste, Meral Akşener, İYİ Parti
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