Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın somut bir talebi olmadı, ancak olursa destek vermekten çekinmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da İtalyan mevkidaşı Di Maio ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya değinen Çavuşoğlu, her zaman bu sorununun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları çerçevesinde çözülmesini savunduklarını söyledi.
Bugüne kadar bir adım atılmadığını ifade eden Çavuşoğlu, devamında şunları kaydetti:
- "Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri alabilecek gücü var. Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın çekilmesi gerekiyor. Bugüne kadar Azerbaycan'ın bizden somut bir talebi olmadı. Ancak olursa kim ne derse desin biz destek veririz. Ermenistan başkasının topraklarını işgal ediyor. Burada barış ve istikrar en çok Ermenistan'ın yararına olacak. Barış ve huzur mu yoksa savaşı mı tercih ediyorsun? Ermenistan'ın bu konuda bir karar vermesi lazım."
Çavuşoğlu, açıklamasının devamında Türkiye - Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe dair konuştu. Türkiye'nin AB ile iş birliğini samimi bir şekilde güçlendirmek istediğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:
- "Üyelik sürecinde ciddi engeller var. Türk toplumunun da üyelik konusunda çok iştahlı olmadığını görüyoruz. Ama bu bizden kaynaklanan bir sorun değil, bazı üyelerin tutumundan kaynaklanıyor. Diğer taraftan da biz Avrupa'nın bir parçasıyız ve ilişkileri geliştirmek önemli. Bunun için pozitif bir gündem geliştirmek gerekiyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın ilişkileri rehin almasından dolayı gereken ilerlemeyi sağlayamıyoruz.
- AB küresel bir örgüt olmak istiyorsa, Yunanistan'a 'Sen haksızsın' diyebilmelidir. Biz iyi niyetli olduğumuzu bazı jestlerle gösterdik. Haklarımızı koruma konusunda da kararlı olduğumuzu gösterdik. Gelin hakça paylaşım için birlikte çalışalım. Burada AB'nin yolu önemli. Ama dünkü açıklama Rum Kesimi ve Yunanistan'ı tatmin etmek yönünde bir açıklama. Bu açıklamadan yaptırım çıkmadı diye sevinecek bir ülke değiliz biz.
- Bir taraftan 'Sevilla Haritası'nı tanımıyoruz' diyorsunuz, bir taraftan bizim yürüttüğümüz faaliyetlere 'İllegal' diyorsunuz. Üyelik dayanışması çerçevesinde mi bunu kararlaştırıyorsunuz? Almanya'nın, İtalya'nın ve İspanya'nın çabalarına rağmen, tehditlerden dolayı AB'nin objektif olamadığını görüyoruz. Biz her şeye rağmen, bir taraftan kararlılığımız var diğer taraftan uygun şartlarda AB ile iş birliğine hazır olduğumuzu söylememiz gerekir."
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