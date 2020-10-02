Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın somut bir talebi olmadı, ancak olursa destek vermekten çekinmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak konuştu. Azerbaycan'ın kendilerinden somut bir talebinin olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Ancak olursa, kim ne derse desin biz destek vermekten çekinmeyiz. Ermenistan başkasının topraklarını işgal ediyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da İtalyan mevkidaşı Di Maio ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya değinen Çavuşoğlu, her zaman bu sorununun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları çerçevesinde çözülmesini savunduklarını söyledi.

Bugüne kadar bir adım atılmadığını ifade eden Çavuşoğlu, devamında şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri alabilecek gücü var. Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın çekilmesi gerekiyor. Bugüne kadar Azerbaycan'ın bizden somut bir talebi olmadı. Ancak olursa kim ne derse desin biz destek veririz. Ermenistan başkasının topraklarını işgal ediyor. Burada barış ve istikrar en çok Ermenistan'ın yararına olacak. Barış ve huzur mu yoksa savaşı mı tercih ediyorsun? Ermenistan'ın bu konuda bir karar vermesi lazım."

Çavuşoğlu, açıklamasının devamında Türkiye - Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe dair konuştu. Türkiye'nin AB ile iş birliğini samimi bir şekilde güçlendirmek istediğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: