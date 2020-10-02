Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk hamile çıktı

İzmir Ödemiş’te, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki K.T.’nin hamile olduğu anlaşıldı. K.T., erken doğum yaparken, ilişki yaşadığı 17 yaşındaki şüpheli, jandarma karakolunda ifade verdi.

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Derebebekler Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki K.T., karın ağrısı şikayetiyle Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontrolde hamile olduğu belirlenen K.T., erken doğum yaptı.

Jandarma ekipleri, K.T.’nin ilişki yaşadığı 17 yaşındaki şüpheliyi, gözaltına alarak, karakola götürdü. İfadesi sonrası şüpheli, serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.