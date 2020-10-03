Evin balkonundan bahçeye atladı, abisinin motosikletini hırsızların elinden kurtardı

Apartmanın bahçesinden abisinin motosikletini çalan iki hırsıza müdahale etmek için birinci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak hırsızları püskürten genç kız, "Görür görmez önlerine atladım, orada hiç korkuyu düşünmedim. Beni görünce üzerime sürmeye çalıştılar" dedi.

'Ağabeyim o motosikleti almak için çok emek sarfetti'

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesinin Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, park halindeki motosikleti çalmak için apartman bahçesine girdi. Şüphelilerden biri bahçenin demir kapısını açarken, diğeri de motosikleti çalıştırıp üzerine bindi. Apartmanda oturan ve motosikletin çalışma sesini duyan genç kız, pencereden baktığında şüphelileri fark etti. Genç kız, hırsızlara müdahale etmek için 1’inci kattaki evinin penceresinden bahçeye atladı. Bir anda neye uğradığını şaşıran şüpheliler, genç kız kendilerine doğru hamle yapınca motosikletin üzerinden atlayıp kaçtı. O anlar ise saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da park halinde olan ağabeyine at motosikleti çalmak isteyen 2 kişiyi, birinci kattaki evlerinin penceresinden üzerlerine atlayarak kovalayan liseli Ayşe Katrağ (15), DHA'ya konuştu. Katrağ, motosikletin motor sesinin duyduğunu, pencereden baktığında da şüphelileri gördüğünü anlatarak, "İnternetim çekmediği için pencereye çıktım, iki kişinin apartmanın arkasına doğru geçtiğin fark ettim. Hemen akabinde motosikletin çalıştırıldığını duydum. Hareket ettiklerini ve bahçe kapısına doğru geldiklerini anlayınca üzerlerine atladım. Ağabeyim o motosikleti almak için çok emek sarf etti. Kimsenin çalmasına izin vermem. Hala olayın şokunu yaşıyorum" dedi.