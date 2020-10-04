Kalın: 'Karabağ'da her şey güllük gülistandı, Türkiye devreye girdi ve çatışmalar çıktı' algısı yaratmaya çalışıyorlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Azerbaycan- Ermenistan çatışmaları konusunda 'Karabağ'da her şey güllük gülistandı, bir anda Türkiye devreye girdi ve çatışmalar ortaya çıktı' gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını ama böyle bir şey olmadığını vurguladı.