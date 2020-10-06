Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bakü'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Azerbaycana bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağdaki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak" denildi.