Bakan Gül, Ankara'ya yapılacak Adalet Sarayı'nın proje görsellerini ilk kez paylaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılacak yeni Adalet Sarayı'nın proje görsellerini ilk kez paylaşarak, avan projenin tamamlandığını bildirdi.
Bakan Gül, sosyal medyadan, Adalet Bakanlığı'na devredilen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın Yenimahalle'deki yerleşkesine inşa edilecek Ankara Adalet Sarayına ilişkin açıklama yaptı.
Ankara Yeni Adalet Sarayı Projesi'nde gelinen son durumu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 6, 2020
ile değerlendirdik. Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz. pic.twitter.com/Xvzd9niGFB
Projede gelinen son durumun Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la değerlendirildiğini belirten Gül, "Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz" ifadesini kullandı.
Bakan Gül, yeni Ankara Adalet Sarayının proje görsellerini de ilk kez paylaştı.
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