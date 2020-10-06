Bakan Gül, Ankara'ya yapılacak Adalet Sarayı'nın proje görsellerini ilk kez paylaştı

Ankara Yeni Adalet Sarayı Projesi'nde gelinen son durumu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum

ile değerlendirdik. Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz. pic.twitter.com/Xvzd9niGFB