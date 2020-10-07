Babasının zincire vurduğu çocuk yangından zor kurtarıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında eve giren bir itfaiye eri, 11 yaşındaki E.B.'yi odada zincire bağlanmış halde buldu. Mahallelinin yardımı ile kurtarılan E.B. hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yenişehir ilçesindeki Tabakhane Mahallesi, Taraklı Sokak'ta çıktı. Tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla yangını kısa sürede söndürdü. Eve giren itfaiye, yaptığı kontrolde bir odada 11 yaşındaki E.B.'yi ayak bileğinden zincirlenmiş halde buldu. Mahallelinin de yardımıyla zinciri baltayla kesen itfaiye ekipleri E.B.'yi kurtardı.

Hafif yaralı E.B., olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.