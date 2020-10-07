RTÜK, Halk TV'ye 'Azerbaycan'ı ve Cumhurbaşkanı Aliyev'i aşağılama' suçlamasıyla para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kurulun bu haftaki gündeminde Halk TV'de yayımlanan ve Azerbaycan konusunun işlendiği 'İki Bakış İki Yorum' programı vardı.

Gazeteci Levent Gültekin’in “…Azerbaycan devlet mi gerçekten bir aşiret demokrasi yok hukuku yok otoriter yönetim var seçim yok paranın üzerinde yüzüyorlar bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın 30 yıldır senin toprakların işgal edilmiş…” sözleri sebebiyle kurul, “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle" Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine hükmetti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: