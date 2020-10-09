Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından paylaşılan son verilere göre, Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli sağanak yağış, İç Anadolu, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.