Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon muayene yapılmış, 7 milyon kişi yatarak tedavi görmüş.

- Türkiye salgına karşı dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti gösterdi.

- Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı.

- Adana'da bir ay öncesine göre vaka sayısı yüzde 66 düştü. Yatak doluluk oranı yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 30.

- Mersin'de yatak doluluk oranı yüzde yüzde 49, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 19.

-Kahramanmaraş'ta yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78, solunum cihazı doluluk oranı yüzde20.

- Hatay'da yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 37.

- Osmaniye'de yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 13.

- Kilis'te yatak doluluk oranı yüzde 49, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33.

- Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 46, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31.

-Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayımız 11 bin 800.

Soru-Cevap

- (Aşı çalışmaları) Pazartesi ya da salı günü bin kişilik yerli aşı üretiminin dozu tamamlanmış olacak. Üretimden sonra denekler üzerinde çalışmalar başlayacak. İlk olarak 44 kişide denenecek. Deneklerin baştan 5 günlük karantinaya alınma süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirecek. 2 tane çalışmanın uygulamaları daha ön planda olacak. Önümüzdeki dönemde 2 ya da 3 aşıyla daha insan uygulamasına geçmiş olacağız. Aşı çalışmalarında, insanlar için 1000 kişilik dozun üretimine başlandı. Önümüzdeki hafta 1000 kişilik dozun üretimi tamamlanmış olacak. - Bir aşıda iki hafta sonra ilk insanlı deneme yapılacak.

- Salgının birinci pikini, asıl bu dönemde Anadolu’daki illerimiz yaşıyor.

- (Hasta - Vaka tanımları) Semptomu olan, testi pozitifleri hasta olarak görüyoruz. Biz ülke olarak, semptomu yani bulgusu olan kişilere test yapıyoruz.

- Şu an Ankara, İstanbul'un yarısına indi. Vakayı gizleyerek bu sonucu elde edebilir misiniz?

- Türkiye'de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimiz yok.

- (İlk vaka şubat ayında görüldü' iddiası) 22 Marttan önce testi pozitif olan Mersinli yok. Mersin'de ilk vaka 22 Mart'ta görüldü.