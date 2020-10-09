Türkiye'de koronavirüsten 55 ölüm: Bugünkü hasta sayısı 1629

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 55 kişi daha hayatını kaybetti, 1629 yeni hasta tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 222'ye, hasta sayısı ise 332 bin 382'e yükseldi.

Güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun."

Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 9, 2020

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