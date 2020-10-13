Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yazlık, kışlık sarayların var, bunların yükünü 'Sabredin' dediğin vatandaş çekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi ve "Beyefendi peki sen nerede sabır gösteriyorsun? Yazlık, kışlık, uçan sarayların var. Bütün bunların yükünü senin 'Sabredin' dediğin vatandaş çekiyor. Boğazındaki lokmayı bile vergi diye alıyorsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında sözlerine 10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı'nda düzenlenen ve 102 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya değinerek başladı.

Bu sırada bir hata yaparak 10 Ekim yerine 10 Kasım tarihini veren Kılıçdaroğlu, "10 Kasım'da yaşanan terörün kimlerden, nasıl kaynaklandığının ortaya çıkarılması devleti yönetenlerin görevidir. Teröre karşıysanız bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarın kardeşim" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Hatay'daki orman yangınıyla ilgili olarak da "Bir ormanı yakmayı, oradaki canlıları yakmayı hangi vicdan hangi ahlak kabul eder? Ormanı yakanın, bir insanı öldürmekten ne farkı vardır? Kurdu kuşu yakmayı hangi vicdan kabul eder. Ormanı yakan teröristtir, ha bir insanı öldürmüşsün, ha bir ağacı yakmışsın" diye konuştu.

'Allah kimseyi kibirli yapmasın'

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Beyefendi sen niye sabretmiyorsun? Bir hak talebinde bulunma diyor sana. Ben yönetiyorum şimdi sıra sende sabredeceksin. Yoksullukla, açlıkla, işsizlikle sabredeceksin. Beyefendi peki sen nerede sabır gösteriyorsun? Yazlık, kışlık, uçan sarayların var. Bütün bunların yükünü senin 'Sabredin' dediğin vatandaş çekiyor. Boğazındaki lokmayı bile vergi diye alıyorsun! Aldığın vergiyi de onun için değil yandaşın için harcıyorsun. Allah kimseyi kibirli yapmasın" diye konuştu.'

'Şu kepazeliğe bakın Allah aşkına ya'

Kılıçdaroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u da eleştirdi. "2.5 yılda emekliye aylık vermişler bu da övünç meselesi yapıyor. Sen bu emeklinin hangi koşullarda emekli olduğunu biliyor musun kardeşim" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Devlete ne kadar vergi ödediğini biliyor musun? O primleri senin nasıl çarçur ettiğini biliyor musun? Şimdi lütfetmiş ben sana emekli aylığı veriyorum demiş. Şu kepazeliğe bakın Allah aşkına ya. Bunlar devleti yönetiyor. Bütün emekli kardeşlerime seslenmek istiyorum. Senin hakkını sana verirken bile ben sana para veriyorum bana oy ver diyor. Akla bak! Emekliye lütuf diye sana maaş verdik diyorlar. Hakkı lütuf olarak sunuyorlar."

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıfır maliyetle iş yapıyor, devletten ayrıca para alacak. Bu düzen harami düzenidir. Haramilerin düzeninde devlet adam olmaz. Eğer bu düzeni istemiyorsanız, yeter artık düşün yakamızdan demeniz lazım. Sen sarayında oturuyorken benim çocuğum aç yatıyorsa düşün yakamdan demeniz lazım. Sadece yandaşlara değil, tefecilere de çalışıyorlar. Saray hükümeti tefeci hükümetidir.

Keşke beni mahkemeye verseler de mahkemede hakime bütün rakamları göstersem. Faizler için dünyanın parasını verdiler. Almanya 10 yıl vadeli borçlanıyor. Aldığı borç karşılığında faiz 0. Parayı alıyor, yatırımını yapıyor, geri ödüyor, faiz ödemiyor. ABD 10 yıl borçlanıyor, faiz 0.7. Yunanistan 10 yıl borçlanıyor, faizi 0.9. Yunanistan’ın İstanbul’dan nüfusu daha az. Türkiye 2.5 milyar dolar borçlandı, 6.4 faiz. Hani Almanya bizi kıskanıyordu, hani Yunanistan mahvolmuştu, Hani Türkiye güçlü ülkeydi, dünya lideriydi? Doğru, faiz ödemede dünya lideriyiz.

Evet, 83 milyonun parasını bir avuç tefeciye mahkum etmekte dünya lideriyiz. Kimin parasıyla sen bu borcu alıyorsun? Bu borcu Kalyon İnşaat mı ödeyecek? Hayır. Esnaf, çiftçi, işsiz önemli değil. Bunun üzerinde durmak lazım. Son 8 ayda bu memleketin Londra’da bir avuç tefeciye ödediği para 728 milyar dolar. Saray’da oturan zat, sabredin diyorsun. 728 milyar doları 8 ayda ödeyen bu millet ne zaman sabredecek ne zaman bu milletin yakasından düşeceksin? Eğer bu milletin yakasından düşmezsen, bu millet seni ilk seçimde yakasından düşürecek."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasının büyük bölümünü eğitim sistemine ayırdı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: