Anayasa Mahkemesi üyesi Yıldırım'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı

Birgün'ün haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına gönderme yaparak bir paylaşım yaptı.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı göndermede, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı.

​Yıldırım, bir paylaşımına gelen eleştirilere ise 'Işıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil' ifadesiyle yanıt verdi.

"Işıklar yanıyor" derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil. — Engin Yıldırım (@EnginYl) October 13, 2020

​İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yanıt

İçişleri Bakanlığı ise AYM Üyesi Yıldırım'ın paylaşımına, İçişleri Bakanlığı binası resmiyle birlikte 'Işıklarımız hiç sönmüyor' notunun yer aldığı bir gönderi ile yanıt verdi.

Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) October 13, 2020

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