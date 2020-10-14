'Booking.com yeniden erişime açılıyor' iddiası: Vergilerini ödeyip ofis açacaklar

Türkiye'de 2017 yılından beri erişim engeli bulunan booking.com'un vergilerini ödeyerek ofis açacağı iddia edildi. Ofis açmak için çalışmalarını hızlandıran şirketin, Türkiye'de elde ettiği cirodan yüzde 7.5 vergi vereceği belirtiliyor.

Dün İsveç merkezli Spotify'ın yayın lisansı alacağını açıklamasının ardından Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi Booking.com'un da Türkiye'de ofis açmayı ve vergi ödemeyi kabul ettiği iddia edildi.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, ofis açmak için çalışmalarını hızlandıran şirketin, Türkiye'de elde ettiği cirodan yüzde 7.5 vergi vereceği belirtiliyor. Son dakika gelişmesine göre ilgili adımların atılmasından sonra Booking'e erişim engelinin de kaldırılması bekleniyor.

Erişim engeli vardı

Türkiye'de vergi ödemediği ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle Booking.com'a 2017'de erişim engeli getirilmişti. Siteye Türkiye'den giren tatilciler, otelleri sitede görüntüleyemiyordu. Yurt dışından girişlerde ise otellerin görüntülenmesine bir sıkıntı yaşanmıyordu. Aynı şekilde, Türkiye'den Booking.com'a girenler yurt dışındaki otellere de erişebiliyordu.

Şirketin Türkiye'de ofis açması ve rekabet dengesini korumak için vergi ödemeyi kabul etmesinin ardından erişim engelinin kaldırılacağı belirtiliyor.