Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz: Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviraller başarılı olmadı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından koronavirüs tedavisine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Yavuz, koronavirüs tedavisinde kullanılan antivirallerin başarılı olmadığını belirterek, yeni çalışmalara hız verilmesi gerektiğini açıkladı.

Yavuz'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"COVID-19 için yeniden konumlandırılarak tüm dünyada kullanılan antiviraller başarılı olamadı. Yeni, özgül antivirallerle yapılan çalışmaların hızlandırılması gerekiyor."

COVID-19 için yeniden konumlandırılarak tüm dünyada kullanılan antiviraller başarılı olamadı:(( Yeni, özgül antivirallerle yapılan çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Repurposed antiviral drugs for COVID-19; interim WHO SOLIDARITY trial results https://t.co/QBtoIXsM3D — Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) October 16, 2020

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