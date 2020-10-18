RTÜK Başkanı Şahin: Birtakım çevreler Netflix gelmesin, Spotify gelmesin, Türkiye zor durumda kalsın istiyorlar

RTÜK Başkanı Şahin, Türkiye'de temsilcilik bulundurmayan sosyal ağ platformlarının yeni yasa gereği lisans başvurusunda bulunmasıyla ilgili olarak, "Birtakım çevreler Netflix gelmesin, Foxplay gelmesin, Amazon gelmesin, Spotify gelmesin, Türkiye zor durumda kalsın istiyorlar. Netflix ile ilişkilerimiz iyi" dedi.