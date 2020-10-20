AK Partili Turan'dan Akşener'e: İddialar şok edici, görmeyeyim mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik olarak "Ben bir grup başkanvekili olarak, bir partinin milletvekilinin kendi il başkanı hakkında ‘Terörle iltisakı var’ dediğini görmeyeyim mi? Bunu değerlendirmeyeyim mi? Diyorum ki, bu iddialar vahim iddialar. Şok edici iddialar" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ileri sürdüğü 'FETÖ' iddiasını değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma" ifadesine de yanıt veren Turan, "Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili FETÖ’cü iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'FETÖ'cü' iddialarını açıklasın" dedi.

Amacının İYİ Parti’nin iç meselelerine karışmak olmadığını ve ‘sadece siyasal tespitte bulunduğunu’ savunan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir partinin iç meselesi bizim iç meselemiz değil. Ancak 'Bu parti seçimlerde beklediği oyu alamayınca, genel başkan 'Bırakacağım' deyip uzun süre küsmüş ve yok olmuşken tekrar geri gelmişse, bu partinin kongresinde liste kavgası olmuşsa, bu partinin çok sayıda vekili bizim partimiz dahil farklı partilere geçmişse ve bu partinin bir milletvekili, Türkiye tarihinde ilk olacak şekilde, canlı yayında partinin il başkanı hakkında terör iddiasında bulunmuşsa, bu partinin mutlaka dağılması kaçınılmazdır' diyorum. Bu partinin hala gruba gelmeyen milletvekilleri var. Ben bir siyasal tespitte bulunuyorum. Bu kadar kargaşa olan, bu kadar sorunu olan bir partinin, uzun boylu olmayacağını düşünüyorum.

'Bunu görmeyeyim mi?'

Derdim, iç işlerine karışmak değil. Ben bir grup başkanvekili olarak, bir partinin milletvekilinin kendi il başkanı hakkında ‘Terörle iltisakı var’ dediğini görmeyeyim mi? Bunu değerlendirmeyeyim mi? Diyorum ki, 'Bu iddialar vahim iddialar. Şok edici iddialar.' Benim şok olduğum gibi, İYİ Parti’nin içindeki milliyetçi-muhafazakar insanların da ‘Bir dakika, ne oluyor’ demesini beklemek en doğal hakkım.”

Özdağ: Siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da, kişisel Twitter hesabında Turan'ın bir paylaşımını alıntılayarak "İYİ Parti olarak ülkemizin menfaatini partimizin menfaatinden üstün tuttuğumuz için ve sonunda 'Allah Affetsin' dememek için sorunlu gördüğümüz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu İYİ Parti'nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin" dedi.

Özdağ şöyle devam etti:

"Ayrıca İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar."

1) Sayın Turan,

İYİ Parti olarak ülkemizin menfaatini partimizin menfaatinden üstün tuttuğumuz için ve sonunda 'Allah Affetsin' dememek için sorunlu gördüğümüz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz.

Bu İYİ Parti'nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin! https://t.co/wvJzEuUcVD — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) October 20, 2020

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