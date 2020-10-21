Düğünde dolandırıcılık: Sahte altın taktı, sonra 'Vazgeçtim, sonra takacağız' diyerek kavanozdan gerçek altın aldı

Adıyaman’da bir düğün törenine damadın yakını olduğunu söyleyerek katılan şahıs, takı masasına giderek takı vermek istediğini söyleyip bir sahte çeyrek altın verdi. Daha sonra takı masasına tekrar gidip kararını değiştirdiğini belirten şahıs, gerçek çeyrek altını alarak kayıplara karıştı.

Birkaç gün önce Adıyaman'a bağlı Cumhuriyet mahallesinde bulunan düğün salonunda dünya evine giren Sultan ve Osman Delibaş çiftinin düğün törenine kimliği belirsiz bir şahıs katıldı.

Kendisini herkese damadın arkadaşı olarak tanıtan şahıs, daha sonra takı masasına giderek burada takı vermek istediğini söyledi. Altın kavanozuna 1 adet sahte çeyrek altın bırakan ve takı listesine isim yazdıran şahıs, alanda dolaşmaya başladı.

Yaklaşık 1 saat sonra yeniden takı masasına gelen şahıs burada bulunan görevlilere, "Çeyrek altın vermiştim, annem onu almamı istedi. Ev görmesine gideceğimiz zaman vereceğiz" dedi. Bunun üzerine masadaki görevliler altın kavanozundan bir adet çeyrek altını vererek, şahsın ismini listeden sildi. Gerçek altını alan şahıs, düğünden ayrılarak kayıplara karıştı.

Polise bildirildi

Düğün sonrası borçlarını ödemek isteyen çift, altınları kuyumcuda bozdurmak isteyince dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Altınlar arasında 1 adet çeyrek altının sahte olduğu fark edildi.

Bunun üzerine damat ve yakınları masada bulunan ve akrabaları olan salon görevlisini aradı. Görevlinin düğün gecesi yaşananları anlatması üzerine salonda bulunan kameralar incelemeye alındı. Sahte altın veren ve daha sonra gerçeğini alıp gittiği iddia edilen şahsın eşkali kamera kayıtlarından tespit edildi. Şahsı kimsenin tanımaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.